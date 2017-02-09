Палестинці: двоє людей загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю по межі смуги Гази з Єгиптом

Представники палестинців заявляють, що двоє жителів смуги Гази загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по тунелю уздовж кордону з Єгиптом. Речник палестинського міністерства охорони здоров’я Ашраф аль-Кідра сказав, що ще п’ять людей були поранені внаслідок нальоту вдосвіта 9 лютого.

Ізраїльські військові не дали негайних коментарів щодо цього. Але 8 лютого в оборонному відомстві Ізраїлю заявили, що система протиракетної оборони перехопила кілька ракет, випущених бойовиками в Єгипті по південному ізраїльському місту Ейлат.

Це бомбардування є першим від 2014 року, метою якого стали контрабандні тунелі в смузі Гази. У 2014 році між Ізраїлем та владним у Газі угрупованням «Хамас» відбувалося збройне протистояння.

Раніше цього тижня Ізраїль здійснив кілька ударів по об’єктах «Хамас» після того, як ракета приземлилася в Ізраїлі. Ізраїль вважає «Хамас» відповідальним за будь-яку ескалацію, що відбувається в смузі Гази.