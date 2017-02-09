НАБУ оголосило повторний конкурс на посаду керівника Одеського управління

Національне антикорупційне бюро оголосило повторний конкурс на посаду начальника Одеського територіального управління НАБУ.

Як повідомляє прес-служба бюро, розпорядженням директора НАБУ від 9 лютого оголошено повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора Одеського територіального управління.

Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, повинні протягом 15 календарних днів подати необхідні документи в бюро.

У січні конкурсна комісія Національного антикорупційного бюро обрала начальником Одеського територіального управління бюро Дмитра Руденка, який раніше працював в органах Міністерства внутрішніх справ на Вінниччині. При цьому у НАБУ наголосили, що призначення переможця конкурсу на посаду відбудеться лише за умови успішного проходження спеціальної перевірки та поліграфу.

Після рішення конкурсної комісії громадські активісти виступили проти цього призначення, оскільки Руденко був причетний до кримінальної справи правозахисника Дмитра Гройсмана. На посаду керівника Одеського управління Руденка не призначили.

Повноваження Одеського територіального управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області. Конкурс на посаду керівника Одеського управління оголошували уже кілька разів.