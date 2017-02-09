Трамп надіслав голові КНР листа з побажанням розвитку відносин

Президент США Дональд Трамп написав голові Китаю Сі Цзіньпіну листа, в якому вказав, що сподівається на співпрацю та розвиток відносин. Як поінформував 8 лютого Білий дім, Трамп подякував Сі Цзіньпіну за привітання з нагоди інавгурації 45-го президента США і побажав китайському народу процвітання в Новому році, який за китайським календарем настав у цьому місяці.

«Президент Трамп заявив, що він сподівається на співпрацю з президентом Сі для розвитку конструктивних відносин, які принесуть користь як Сполученим Штатам, так і Китаю», – ідеться в повідомленні Білого дому.

Китай заявив 9 лютого, що він надає великого значення китайсько-американським зв’язкам і підтвердив отримання листа від Трампа.

На щоденній прес-конференції в Пекіні представник міністерства закордонних справ Лю Кан сказав, що Китай високо вітання Трампа з Новим роком за місячним календарем, і додав, що співпраця між двома країнами не має альтернативи.