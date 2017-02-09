Держприкордонслужба: на Донеччині бойовики обстріляли пропускний пункт «Мар’їнка»

Державна прикордонна служба України заявляє, що на Донеччині підтримувані Росією бойовики обстріляли контрольний пропускний пункт «Мар’їнка».

Як повідомляє прес-служба відомства, обстріл вівся з боку непідконтрольного Україні населеного пункту Олександрівка.

«Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по блокпосту «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил. Декілька гранат розірвалося за кілька десятків метрів біля блокпосту», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що у результаті обстрілів постраждалих немає, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що напередодні ввечері українські військові обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорськ» біля Горлівки.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.