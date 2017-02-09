У ЄС вважають рішення суду щодо Навального політично мотивованим

У Європейському союзівважають рішення судуу справі «Кіровлісу» щодо російського опозиціонера Олексія Навального політично мотивованим.

«Це спроба заглушити ще один незалежний політичний голос в Росії. Це рішення виключає Навального з політичної арени, обмежує політичний плюралізм в Росії і викликає серйозні питання щодо справедливості демократичних процесів в Росії», – йдеться в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

У Росії 8 лютого суд засудив опозиціонера Олексія Навального до п’яти років умовно у справі «Кіровлісу» з випробувальним терміном на чотири роки. Крім того, Навальному призначили йому штраф у розмірі 500 тисяч рублів (8350 доларів).

Суд визнав Навального винним у справі про розкрадання. Російський опозиціонер у ході засідання заявив про свою невинуватість.

Олексій Навальний в заключному слові минулого тижня заявив, що пов’язує судове переслідування зі своєю виборчою кампанією і діяльністю заснованого ним Фонду боротьби з корупцією. Опозиціонер наголосив, що його підготовка до виборів президента Росії не припиниться в разі винесення обвинувального вироку.

У 2013 році Олексій Навальний і Петро Офіцеров були засуджені до умовних термінів у цій справі. Слідство стверджувало, що вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, чим завдали регіону збитків в 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.

Згідно із російським законодавством, засуджені за тяжкі злочини (зокрема розтрата), не мають права брати участь у виборах протягом десяти років після зняття чи погашення судимості.