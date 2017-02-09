Рада обрала до складу комісії з відбору кандидатів у члени НАЗК Олега Марцеляка

Верховна Рада обрала до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів у члени Національного агентства із запобігання корупції голову Антикорупційного комітету Асоціації українських правників Олега Марцеляка.

З третьої спроби за ухвалення проекту постанови №5418 проголосували 226 депутатів при мінімально необхідних 226.

До складу конкурсної комісії входять 8 членів – четверо від громадських організацій, по одному від президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів і Національного агентства з питань державної служби.

У червні 2016 року викладач член комісії, обраний від парламенту, Валерій Сущенко вийшов зі складу комісії.

Створення агентства передбачене законом «Про запобігання корупції», ухваленим 14 жовтня 2014 року. Відповідно до закону, члени агентства призначаються на посаду Кабміном строком на чотири роки за результатами конкурсу. Наразі оборані чотири члени НАЗК.

Серед повноважень НАЗК – перевірка електроннихдекларацій чиновників, моніторинг способу життя чиновників.