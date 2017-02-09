У червні відбудуться відкриті парламентські слухання щодо пенсійної реформи – Веселова

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ініціював проведення у червні поточного року парламентських слухань щодо необхідності проведення пенсійної реформи. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила секретар комітету, народний депутат від фракції «Самопоміч» Наталія Веселова.

«Комітет ініціював проведення парламентських слухань щодо необхідності проведення пенсійної реформи і у вівторок наша постанова була проголосована та затверджена. Проведення цих слухань заплановане на червень 2017 року. Ми сподіваємося, що на цих парламентських слуханнях ми почуємо інформацію про запровадження пенсійної реформи», – повідомила Веселова.

За її словами, у парламенті наразі зареєстровано декілька законопроектів про пенсійну реформу. Серед них законопроект №4608 від Кабміну та №4608-1 – від голови парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмили Денисової.

Як зазначила Наталія Веселова, поки консенсусу законодавчої і виконавчої влади у баченні здійснення пенсійної реформи в Україні немає.

«Поки що згоди немає, поки що навіть немає дискусії такої тому, що ніхто, власне, ще не розбирався, окрім спеціалістів у сфері пенсійної реформи. Для людей це щось дуже страшне тому, що люди пов’язують пенсійну реформу лише з підвищенням пенсійного віку, ніхто ще не розбирався у цій темі», – додала депутат.

Перші кроки з реформування пенсійної системи в Україні було розпочато у 2011 році із запровадження поетапного підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків-держслужбовців з 60 до 62 років. Тоді ж обіцяли, що другий етап пенсійної реформи має початися в 2013 році, але до другого етапу справа не дійшла. Загалом ця реформа не вирішила основну проблему – дефіциту Пенсійного фонду.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, в 2017 році вливання в Пенсійний фонд з бюджету становитиме 142 мільярди гривень.

Протягом 2017 року, як обіцяє прем'єр-міністр Володимир Гройсман, уряд запропонує українському суспільству рішення щодо зміни пенсійної системи.