Клімкін: 17 лютого розглядають як дату можливої зустрічі «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки».

«Ми ведемо консультації зараз з німецькими друзями і з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій, і одна з опцій – це 17 (лютого) на полях «Великої двадцятки», – сказав Клімкін.

Він також зазначив, що найближчими годинами у нього відбудеться розмова з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

«І тоді ми формально визначимось»,– сказав міністр, додавши, що головне – це результат такої зустрічі.

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч у жовтні 2016 року. Після цього зустрічалися глави зовнішньополітичнихвідомств «нормандської четвірки», які мали б розробити «дорожню карту»реалізації Мінських угод. Цей документ досі не узгодили, а на Донбасі продовжуються порушення режиму тиші.