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09 Лютий 2017, Київ 13:54
Новини | Політика

Клімкін: 17 лютого розглядають як дату можливої зустрічі «нормандської четвірки»

Павло Клімкін

Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки».

«Ми ведемо консультації зараз з німецькими друзями і з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій, і одна з опцій – це 17 (лютого) на полях «Великої двадцятки», – сказав Клімкін.

Він також зазначив, що найближчими годинами у нього відбудеться розмова з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

«І тоді ми формально визначимось»,– сказав міністр, додавши, що головне – це результат такої зустрічі.

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч у жовтні 2016 року. Після цього зустрічалися глави зовнішньополітичнихвідомств «нормандської четвірки», які мали б розробити «дорожню карту»реалізації Мінських угод. Цей документ досі не узгодили, а на Донбасі продовжуються порушення режиму тиші.

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