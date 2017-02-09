Суд надав дозвіл на затримання лідера угруповання «ДНР» Захарченка

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу лідера угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Також Апеляційний суд визначив строк дії ухвали – 6 місяців з дня винесення.

Українські силовики проводять досудове розслідування за підозрою Захарченка в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей.

Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР». Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».