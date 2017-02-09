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09 Лютий 2017, Київ 13:54
Новини | Події

Суд надав дозвіл на затримання лідера угруповання «ДНР» Захарченка

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

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Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання з метою приводу лідера угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Також Апеляційний суд визначив строк дії ухвали – 6 місяців з дня винесення.

Українські силовики проводять досудове розслідування за підозрою Захарченка в участі у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей.

Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР». Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».

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