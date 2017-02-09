Луценко: прокуратура відкрила провадження через дії Гончаренка біля посольства Німеччини

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через хуліганські дії народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка біля посольства Німеччини в Києві.

«За фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією частиною 1 статті 296 КК України (хуліганство)», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, органи прокуратури забезпечать повне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього факту.

Народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що 8 лютого вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля щодо Донбасу.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Після дій Гончаренка посольство Німеччини в Україні заявило, що «дуже шкодує» через пошкодження фрагменту Берлінського муру у Києві, а у МЗС Німеччини дії українського депутата нахвали неприйнятними.