Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про Конституційний суд України. За ухвалення законопроекту №5336-1 проголосували 239 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ пропонує створення нової організаційної структури Конституційного суду України – у складі усіх суддів КСУ діє Велика палата і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями.

Також передбачається створення двох сенатів КСУ, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи.

Законопроект передбачає, що під час розгляду конституційної скарги КСУ може видати забезпечувальний наказ, який є новим інститутом вжиття заходів захисту прав людини у виняткових випадках.

Передбачена можливість відтермінування втрати чинності актом (його окремим положенням), який визнано неконституційним.

Цей законопроект ухвалили з урахуванням пропозицій профільного комітету.

2 червня 2016 року Верховна Рада дала старт судовій реформі, ухваливши закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Цим законом внесені зміни до Конституції в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю.

Конституційний суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції як Основного закону держави на всій території держави. Цей суд розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року.