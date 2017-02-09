Точно: 65,6 мільйона гривень витрачено з бюджету на НАЗК у 2016 році

Бюджетні витрати на діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції в 2016 році становлять 65,6 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті про надходження та використання коштів на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, 50,6 мільйона гривень сплачено як оплата праці i нарахування на заробітну плату співробітникам НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Нацагентство є колегіальним органом, до керівного складу якого має входити п’ять членів. На сьогодні затверджено чотири члени на чолі з Наталією Корчак.

Як з'ясували у жовтні минулого року журналісти програми «Схеми», члени НАЗК щомісяця преміювали самі себе на десятки тисяч гривень. Так, з квітня по вересень минулого року голова НАЗК Наталя Корчак отримала понад 700 тисяч гривень зарплатні. Щомісяця голова НАЗК отримувала оклад у розмірі 35 тисяч гривень, 50% від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.

В листопаді 2016 року НАЗК направило до суду перший адмінпротокол, складений на голову партії.

У січні Наталя Корчак заявила, що НАЗК виявило порушення у фінансових звітах 12 партій.

Відповідно до державного бюджету, у 2017 році на діяльність Нацагентства планують витратити 162,8 мільйона гривень.