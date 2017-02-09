Македонія засудила висловлювання конгресмена США щодо її суверенітету

Македонія звинуватила американського конгресмена-республіканця Дану Рорабахера у «розпалюванні націоналістичної риторики» у регіоні. Таку заяву оприлюднило македонське МЗС у відповідь на висловлювання Рорабахера про те, що Македонія має бути розділена між Косовом, Болгарією й іншими сусідами. Македонські урядовці закликають Державний департамент США підтвердити, що згадана заява не відображає позицію Вашингтона.

Рорабахер, який представляє Каліфорнію у Палаті представників США і очолює там підкомітет з питань Євразії, в інтерв’ю албанському телеканалу Vizion Plus 7 лютого заявив: «Я схиляюсь до того, що Македонія – не країна. Косовари…і албанці в Македонії повинні стати частиною Косова, тоді як решта територій Македонії має стати частиною Болгарії та інших країн».

Він також заявив, що оголошення незалежності Македонії після розпаду Югославії у 1990-их було помилкою, бо ця країна розділена на етнічні табори, неспроможні співіснувати в мирі.

Конгресмен Дана Рорабахер, який відкрито підтримує політику Росії, був одним із претендентів на посаду держсекретаря в адміністрації Дональда Трампа, яку врешті зайняв Рекс Тіллерсон.