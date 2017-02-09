Сервісні центри МВС почали видавати міжнародне посвідчення водія

Від сьогодні у всіх територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України можна буде отримати міжнародне посвідчення водія.

Як повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС, отримати міжнародне посвідчення водія можна лише за умови наявності національного посвідчення водія, при цьому національне посвідчення не вилучатимуть.

«За міжнародними нормами, воно виглядає як невеличка картонна книжечка. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном», – повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Зазначається, що міжнародне посвідчення водія – це нова послуга сервісних центрів МВС, яка ніколи раніше не була доступна в МРЕВ, завдяки цьому документу розширюється перелік країн, де українці зможуть користуватися транспортними засобами.

У центрі уточнюють, що міжнародне посвідчення водія дозволить керувати транспортними засобами на території тих країн, які приєдналися до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року.

В той час як національний документ давав можливість користуватися ним лише на території країн-підписантів Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Зокрема з міжнародним посвідченням водія українці зможуть керувати транспортними засобами в Австралії, США, Ісландії, Японії та інших країнах.

Міжнародне посвідчення водія видається у сервісних центрах МВС без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме близько 34 гривень