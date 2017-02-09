Порошенко: неможливо проводити вибори на Донбасі за присутності іноземних військових формувань

Президент України Петро Порошенко заявляє про неможливість проведення виборів на Донбасі за присутності іноземних військових формувань.

«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є абсолютно неможливим», – сказав Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

Він також назвав вчинок народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка абсолютно неприйнятним.

«Є абсолютно неприйнятна подібна поведінка народного депутата, це є його приватною позицією, вона була засудженою фракцією і не відображає позицію політичної сили», – наголосив Порошенко.

Народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що 8 лютого вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля щодо Донбасу.

Після дій Гончаренка посольство Німеччини в Україні заявило, що «дуже шкодує» через пошкодження фрагменту Берлінського муру у Києві, а у МЗС Німеччини дії українського депутата назвали неприйнятними. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через пошкодження фрагменту Берлінського муру.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Київ наполягає, що проведенню виборів на Донбасімає перебувати повернення контролю української влади над українсько-російським кордоном, а також виведення іноземних військових формувань з Донбасу.