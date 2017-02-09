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09 Лютий 2017, Київ 15:23
Новини | Політика

Порошенко: неможливо проводити вибори на Донбасі за присутності іноземних військових формувань

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко заявляє про неможливість проведення виборів на Донбасі за присутності іноземних військових формувань.

«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є абсолютно неможливим», – сказав Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

Він також назвав вчинок народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка абсолютно неприйнятним.

«Є абсолютно неприйнятна подібна поведінка народного депутата, це є його приватною позицією, вона була засудженою фракцією і не відображає позицію політичної сили», – наголосив Порошенко.

Народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що 8 лютого вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Він пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля щодо Донбасу.

Після дій Гончаренка посольство Німеччини в Україні заявило, що «дуже шкодує» через пошкодження фрагменту Берлінського муру у Києві, а у МЗС Німеччини дії українського депутата назвали неприйнятними. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через пошкодження фрагменту Берлінського муру.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Київ наполягає, що проведенню виборів на Донбасімає перебувати повернення контролю української влади над українсько-російським кордоном, а також виведення іноземних військових формувань з Донбасу.

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