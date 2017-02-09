Суд заочно взяв під варту екс-міністра Клименка

Апеляційний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Рішення про це ухвалили 8 лютого, йдеться у повідомленні на сайті установи.

Як повідомляється, апеляційну скаргу на попередній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою подав адвокат Клименка. У результаті, суд скасував попереднє рішення і ухвалив нове, яке теж передбачає арешт. Водночас, суд роз’яснив, що у випадку затримання Клименка протягом 48 годин має бути ще один розгляд, під час якого запобіжний захід можуть пом’якшити.

Сам Олександр Клименко на появу рішення Апеляційного суду поки що ніяк не реагував.

Наприкінці 2014 колишньому міністрові уряду Миколи Азарова повідомили про підозру у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Із 2015 році він перебуває у міжнародному розшуку. Між тим, Олександр Клименко залишається почесним головою партії «Успішна країна», осередки якої діють в різних містах України.