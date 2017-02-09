У Старобільському суді Єфремов бере участь у засіданні не під вартою

Старобільський районний суд Луганської області випустив колишнього керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова з «камери» на період слухання його справи в судовому засіданні.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Єфремова.

Як повідомив кореспондент «Громадського» Євген Спірін, адвокат заявив, що перебування його підзахисного в камері заважає повноцінному захисту, Єфремову в клітці «не видно і не чути».

На початку січня обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду. Пізніше стало відомо, що матеріали надіслали до Сватівського районного суду Луганської області, який наразі розглядає справи, що територіально належать до Ленінського районного суду Луганська. Однак в. о. голови Сватівського районного суду звернувся до Апеляційного суду Луганської області з проханням розглянути можливість перенести розгляд справи Єфремова в інший суд регіону.

Апеляційний суд Луганської області вирішив, що Олександра Єфремова будуть судити у Старобільську, бо це єдине місто на Луганщині, де є слідчий ізолятор, у якому можна утримувати колишнього депутата, який наразі перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту.

16 січня Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу Єфремова, 13 січня його конвоювали з Києва до Старобільська.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов відкидає ці звинувачення.