Ципрас: санкції щодо Росії мають супроводжуватися «певними заходами»

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявляє, що санкції проти Росії мають супроводжуватися «певними заходами» для виходу з ситуації.

«З одного боку ми розуміємо потребу в тому, щоб було вироблено певну реакцію на події, але з іншого боку ми вважаємо, що всі санкції мають супроводжуватися певними заходами, тобто ми маємо пропонувати певний вихід з ситуації, яка склалася. Ми маємо провадити діалог», – заявив він.

При цьому Ципрас наголосив, що не «санкції не можуть бути можна запроваджувати санкції просто як покарання, ми не хочемо цього і не говоримо про це».

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги проросійським сепаратистам на Донбасі. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».