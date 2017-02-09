Вибух на АЕС у Франції: влада заявляє про відсутність витоку радіації

Влада Франції повідомляє про вибух, що стався у машинному відділенні атомної електростанції, але заявляє про відсутність витоку радіації.

Місцева влада в регіоні Манш заявила, що ситуація після вибуху, що стався 9 лютого на АЕС «Фламанвіль» на північно-західному узбережжі Франції, є керованою.

Компанія EDF, що управляє АЕС, заявляє, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

За повідомленням, реактор, де стався вибух, від’єднали від мережі.

АЕС, що була збудована у 1980-их, має два реактори потужністю по 1300 мегават.