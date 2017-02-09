Штаб: на Донеччині 7 населених пунктів знеструмлені артобстрілу

У штабі АТО повідомляють, що на Донеччині сім населених пунктів залишилися без енергопостачання в результаті обстрілу.

«У результаті обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що розміщені у безпосередній близькості від лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське і Сартана», – йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначають, що була знеструмлена і припинила роботу маріупольська газорозподільна станція, наразі тривають ремонтні роботи, електропостачання частково відновлене.

В угрупованні «ДНР» наразі заяв українських військових не коментують, проте, у свою чергу, звинувачують ЗСУ в обстрілах минулої доби населених пунктів Зайцеве, Ясинувата, Спартак, Крута Балка та околиць Донецька.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.