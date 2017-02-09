Amnesty: влада Казахстану «придушує» свободу слова у соцмережах

Влада Казахстану використовує «все більш витончені й агресивні методи, щоб викорінити» інакомислення в інтернеті і соціальних медіа, заявляє правозахисна організація Amnesty International.

Зокрема, в доповіді 9 лютого правозахисники стверджують, що влада Казахстану використовує недавно ухвалені закони для обмеження або блокування доступу до різних сайтів.

Як заявляють правозахисники, уряд президента Нурсултана Назарбаєва також використовує судові рішення у кримінальних й адміністративних справах, щоб переслідувати людей «за реалізацію права на свободу слова і мирні збори».

У доповіді наводяться справи правозахисників Макса Бокаєва і Талгата Аяна, затриманих у травні 2016 року після публікації інформації про антиурядові протести проти змін до Земельного кодексу Казахстану.

Обидва були засуджені до п’яти років тюремного увэязнення кожен після того, як суд визнав їх винними в розпалюванні соціальної ворожнечі, поширенні завідомо неправдивої інформації, а також порушенні закону, що регулює суспільні збори.

Amnesty International визнало правозахисників в’язнями сумління.

Назарбаєв править Казахстаном ще до здобуття нею незалежності в 1991 році розпаду Радянського Союзу.