Банкова: вказівку депутатам БПП пропустити засідання антикорупційного комітету не давали

В Адміністрації президента назвали «маячнею» заяви голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва та члена цього комітету Сергія Лещенка про те, що Банкова дала вказівку депутатам «Блоку Петра Порошенка» ігнорувати засідання комітету. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав співробітник департаменту інформаційної політики адміністрації президента України Володимир Горковенко.

«Про те, що хтось комусь забороняє, – це маячня. Розумієте, якщо немає що сказати – завжди треба посилати, що винна Банкова. Ну, це наша українська традиція. «Невістка винна» – «Так її нема» – «Так спідниця висить». Так само і тут. Це гарний хід, який завжди використовують, коли немає аргументів», – говорить Горковенко.

У Верховній Раді 9 лютого сталася сутичка між депутатами від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Лещенком та Іваном Мельничуком.

Таким чином Мельничук відреагував на заяву Лещенка про те, що Адміністрація президента дала вказівку його колегам по фракції пропустити засідання антикорупційного комітету 8 лютого, аби не вдалось зібрати кворум. Мельничук підійшов особисто висловити незгоду з цим, почалась нетривала бійка. Голова цього комітету Єгор Соболєв поділяє позицію Сергія Лещенка. На боці Івана Мельничука виступив однопартієць Олег Барна.