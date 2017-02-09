Апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК

Апеляційний суд Києва відмовився відсторонити Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.

Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційну скаргу прокуратури.

У грудні 2016 року Солом’янський райсуд Києва не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення Охендовського. Також тоді суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

13 грудня минулого року в аеропорту «Бориспіль» Михайлу Охендовському детективи НАБУ оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди на загальну суму понад 160 тисяч доларів. До таких висновків слідство дійшло, опрацьовуючи матеріали так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Відповідні бланки передав до НАБУ у травні цього року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак.

Як сказав в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник, слідство зібрало достатньо доказів із цього приводу. Натомість cам Михайло Охендовський свою провину заперечує.