Чонгарська вишка розпочала мовлення української радіостанції на Крим

Чонгарська телерадіовежа почала транслювати українську і кримськотатарську радіостанції на південні райони Херсонської області і анексований Крим. Про це в коментарі Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив інвестор будівництва вишки, директор ТОВ «Телемережі України» Петро Семерей.

За його словами, в Криму вже можна почути станцію Українське радіо, наступного тижня планують запустити Meydan Radiosı і FM Херсон. Крім цього, найближчим часом почне мовлення Радіо Крим.Реалії.

«У Криму за 100 кілометрів вже є слухачі, біля Сімферополя. Крим – не така територія, куди можна поїхати з технікою і послухати, зафіксувати це, але ми орієнтуємося на відгуки, які пишуть люди на різних сайтах», – розповів Семерей.

25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що на Чонгарі завершилося зведення телевежі, яка буде здійснювати мовлення на Крим.

За словами Костинського, будівництво тривало близько двох місяців, а близько дев’яти місяців тривали роботи з прорахунку і міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти.

Як повідомлялося, мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково – Сімферопольський район.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у грудні 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (Суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Мейдан», «Радіо кримських громад».

Ліцензію для мовлення Радіо Крим.Реалії в FM-діапазоні на частоті 105,9 на територію Криму отримала громадська організація «Радіо кримських громад».