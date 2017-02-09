НАБУ: суд арештував 4 підозрюваних у заволодінні коштами «Енергоатому»

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для п’ятьох підозрюваних у заволодінні коштами кампанії«Енергоатом».

Як повідомляє прес-служба НАБУ, чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, сумарний обсяг якої – 35,5 мільйонів гривень, а одному з керівників комерційної структури, який надав викривальні покази, суд обрав домашній арешт.

«Як альтернативу тримання під вартою судом визначені розміри застав: для службової особи АЕС компанії «Енергоатом» – у розмірі 4 мільйони гривень, для трьох інших підозрюваних – представників комерційних структур – у розмірі 10,5 мільйонів гривень кожному», – йдеться у повідомленні.

Відповідні ухвали суд виніс 8 та 9 лютого.

Перед цим у НАБУ повідомили про затримання п’ятьох людей за підозрою у заволодінні коштами однієї з атомних електростанцій компанії «Енергоатом» у розмірі 30 мільйонів гривень.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», створене у жовтні 1996 році, є оператором чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.