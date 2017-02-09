Через авіаудари у Сирії загинули турецькі військові

Турецькі військові заявляють про випадкове вбивство трьох їхніх солдатів та 11 поранених під час повітряних ударів Росії на півночі Сирії.

У заяві Кремля, опублікованій 9 лютого, мовиться, що президент Росії Володимир Путін висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану через трагедію, яка сталася біля міста Аль-Баб.

Турецькі солдати перебували у будинку, у який влучили удари російської авіації, повідомляють у Туреччині.

За повідомленням Кремля, Путіні та Ердоган погодилися посилити координацію у Сирії під час операції проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» та інших ісламістів.

У Міністерстві оборони Росії завили, що під час операції у Сирії сторони ділитимуться інформацією.

У війні у Сирії Росія підтримує лояльні президенту Башару аль-Асаду війська, які воюють з угрупованням «Ісламська держава» й іншими озброєними групами.

Туреччина також воює з бойовиками «Ісламської держави» у Сирії, але підтримує у цьому конфлікті помірні опозиційні групи, які хочуть усунення від влади аль-Асада.