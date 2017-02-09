Верховна Рада ухвалила законопроект щодо статусу старости села, селища. За ухвалення законопроекту №4742 проголосував 271 депутат за мінімально необхідних 226.

Документом, зокрема, запроваджується посада старости в селах, селищах, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади.

Відповідно до законопроекту, староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Він обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Староста обирається строком на п’ять років.

Законопроектом з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі якого визначаються сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

Інститут старостів в Україні запровадили з ухваленням закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад».