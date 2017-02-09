У Берліні відкривається міжнародний кінофестиваль, де покажуть фільм про Сенцова

У столиці Німеччини 9 лютого відкривається міжнародний кінофестиваль «Берлінале», у рамках якого покажуть документальний фільм режисера Аскольда Курова документальна стрічка «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова», що розповідає про справу ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Стрічку покажуть у спеціальній програмі 67-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, який триватиме до 19 лютого.

Показ запланований на 11 лютого.

Московський режисер Аскольд Куров знімав засідання суду в російському Ростові-на-Дону, в ході якого український режисер Олег Сенцов був засуджений до 20 років позбавлення волі. Його картина буде показана в рамках проекту, присвяченого 30-річчю Європейської кіноакадемії, що домагається звільнення Сенцова.

Олег Сенцов був затриманий представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням терористичної діяльності на території Криму, анексованого Росією.

Сенцов свою провину не визнав. Правозахисний центр «Меморіал» вніс його ім’я в список політв’язнів.

«Берлінале» – міжнародний кінофестиваль, який вважається одним із найпрестижніших і найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, і щорічно проходить у Берліні.