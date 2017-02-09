Блок Петра Порошенка засудив акцію Гончаренка перед німецьким посольством

Фракція Блоку Петра Порошенка проведе «індивідуальну розмову» зі своїм представником депутатом Олексієм Гончаренком, що намалював графіті на уламку берлінського муру в Києві. Про це журналістам заявив заступник голови фракції Сергій Березенко.

За його словами, представники «Блоку Петра Порошенка» вибачились перед послом Німеччини.

Засудження поведінки Гончаренка висловили також і голова фракції Ігор Гринів, і президент Петро Порошенко, який наголосив, що йдеться про приватні позицію депутата, а не позицію всієї політичної сили.

Сам Гончаренко мотиви «вандалізму» у своєму вчинку відкидає і зазначає, що висловив таким чином думку багатьох українців.

8 лютого депутат Олексій Гончаренко повідомив, що написав слово «Nein» на уламку берлінського муру перед посольством Німеччини в Києві. Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.