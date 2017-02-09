У Кремлі розкритикували політику санкцій після законопроекту сенаторів США

У Росії знову висловлюють незгоду із використанням політики санкцій у міжнародних відносинах, зазначаючи, що вони є «деструктивними і шкідливими для обох сторін». Про це 9 лютого заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи внесення групою сенаторів США законопроекту, який ускладнює можливість скасування санкцій проти Москви.

8 лютого група сенаторів США внесла документ, який ускладнює можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Цей документ, який називають «Закон про перегляд санкцій щодо Росії», підтримали як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії.

Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюється ситуація на сході України. Гейлі також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.