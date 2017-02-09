МВФ планує розглянути надання траншу кредиту Україні «найближчим часом»

Міжнародний валютний фонд планує найближчим часом розглянути надання Україні наступного траншу кредиту, повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

«У нас відбулися дискусії з українською владою, ми найближчим часом подамо на засідання Ради директорів об’єднану доповідь щодо третього перегляду програми EFF, а також доповідь з економічної ситуації в країні. Ми вважаємо, що представлення доповіді і засідання ради відбудеться незабаром», – сказав Райс.

У березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму розширеного фінансування України на загальну суму 17 мільярдів доларів. Вона передбачала надання Києву чотирьох траншів щороку, проте за два роки надійшло лише три транші обсягом 7,62 мільярди доларів, останній з яких у вересні 2016 року.