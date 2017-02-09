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09 Лютий 2017, Київ 21:26
Новини | Суспільство

У Києві побудують меморіальний комплекс Небесної сотні – Київрада

Київрада дозволила розробляти проект музейного комплексу, присвяченого Небесній Сотні

Київрада дозволила розробляти проект музейного комплексу, присвяченого Небесній Сотні

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Київська міська рада дозволила розробку проекту меморіального комплексу, присвяченого загиблим під час подій Майдану. Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні 9 лютого, повідомляє прес-служба установи.

Відповідно до рішення Київради, орієнтовна площа меморіально-музейного комплексу становить 1,23 гектари.

«Єдиним місцем, що відповідає всім вимогам, містобудівній логіці та історичній зумовленості для створення музею, є земельна ділянка на Алеї Героїв Небесної Сотні, 3. Після Революції Гідності Майдан Незалежності для кожного українця без перебільшення став сакральним місцем», – зазначив заступник міського голови Володимир Прокопів.

За його словами, волонтери та Інститут національної пам’яті зібрали понад 2 тисячі артефактів, які зараз тимчасово зберігаються у непристосованих умовах в музеї Івана Гончара та музеї історії України у Другій світовій війні.

Про плани звести музей саме на алеї Героїв Небесної сотні у листопаді минулого року говорив президент Петро Порошенко.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

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