Зі стендів книжкового ярмарку у Мінську прибрали книги про «Новоросію»

Організатори 24-ї Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку змусили представників російського видавництва «Книжковий світ» прибрати зі свого стенду книги, присвячені війні на сході України.

8 лютого, у день відкриття ярмарку, деякі російські видавництва виставили на свої стенди книги, які були розцінені відвідувачами як такі, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Тож вранці 9 лютого цю літературу прибрали, запевнив кореспондента білоруської служби Радіо Свобода представник видавництва «Макбел», організатора виставки.

Російське видавництво «Книжковий світ» представило антиукраїнську літературу: «Лицарі Новоросії. Хроніки Кореспондента легендарного Мотороли» Геннадія Дубового, «Донбас: від Слов’янська до Дебальцева» Михайла Полікарпова, «Ляльки і ляльководи. Українські катастрофи» Анатолія Несміяна.

У січні Україна заборонила ввезення з Росії книг пропагандистського спрямування і антиукраїнського змісту.

У квітні 2014 року Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, тут загинули понад 9,7 тисячі людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».