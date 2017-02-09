Трамп розкритикував Маккейна за заяви щодо рейду в Ємені

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував сенатора-республіканця від Арізони Джона Маккейна, який поставив під сумнів заяву адміністрації, що остання воєнна операція у Ємені була «успішною».

9 лютого Трамп у Twitter звинуватив Маккейна, ветерана війни у В’єтнамі і голову комітету силових структур, у «підбадьорюванні ворогів» своїми заявами.

«Сенатор Маккейн не повинен говорити про успіх чи провал з медіа. Це лише підбадьорює ворогів!», – зазначив Трамп.

7 лютого Джон Маккейн назвав рейд у Ємені «провальним».

«Я б не називав будь-яку операцію, у результаті якої загинули американці, успішною», – зазначив Маккейн.

Операція у Ємені пройшла 28 січня: загинув командир спецназу Райан Овенс, ще один військовий був поранений. Також американці втратили літак вартістю 75 мільйонів доларів. Під час операції були вбиті 14 бойовиків угруповання «Аль-Каїда» на Аравійському півострові.

Рейд у Ємені став першою великою контртерористичною операцією адміністрації Дональда Трампа.