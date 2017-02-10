Українські військові не мають втрат на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі у своєму зведенні за добу вдруге поспіль повідомляє про відсутність втрат серед українських військових у зоні бойових дій. У цілому в штабі АТО 9 лютого нарахували 61 обстріл із боку підтримуваних Росією бойовиків.

У ранковому зведенні вперше за багато днів не йдеться про застосування артилерії. За цим повідомленням, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували на всіх оперативних напрямках.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили про відносне затишшя 9 лютого і окремі перестрілки на околицях Горлівки та на Луганщині.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.