Трамп заявив голові КНР про повагу принципу «одного Китаю»

Президент США Дональд Трамп провів 9 лютого телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном і сказав, що поважатиме «політику одного Китаю». Про це повідомив Білий дім.

Китайський лідер у телефонній розмові висловив вдячність за позитивну відповідь Трампа щодо політики «одного Китаю». Сі назвав це «політичною основою відносин США та Китаю» і додав, що тепер сподівається «вивести двосторонні відносини на новий історичний рівень».

Білий дім вказав, що діалог був «дуже сердечним» і що обидва лідери запросили один одного в гості.

Сполучені Штати впродовж десятиліть визнавали уряд у Пекіні єдиним представником Китаю, але водночас підтримували неофіційні зв’язки з Тайванем, островом, куди втік націоналістичний уряд Чан Кайші після того, як комуністичні сили Мао Цзедуна в 1949 році перемогли в громадянській війні.

Трамп упродовж кількох місяців вів жорстку лінію щодо Китаю, нарікаючи на недобросовісну, на його думку, торговельну практику. Також невдоволення Пекіна викликали телефонні розмови Трампа з лідером Тайваню, що було сприйнято як порушення протоколу.

8 лютого Трамп сигналізував про зміну позиції, коли надіслав Сі Цзіньпіну та в його особі всьому китайському народу вітання з Новим роком за місячним календарем. Той лист містив побажання налагодження конструктивних відносин.