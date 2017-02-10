Гройсман розкритикував НАЗК за розслідування щодо Марушевської 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував зацікавленість Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) премією, яку в 2016 році отримала колишня керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська.

«Вважаю, що антикорупційним органам у сьогоднішніх реаліях є чим зайнятись, окрім премії 500 гривень на 8 березня», – написав Гройсман 10 лютого у Facebook.

«Безперечно і дух, і буква закону мають дотримуватись. Але треба перш за все шукати не формальних порушень, а добиватися того, щоб кожен чиновник робив свою справу справді професійно і щоб закон реально виконувався усіма, незалежно від персоналій», – наголосив прем’єр.

8 лютого колишня керівниця Одеської митниці Юлія Марушевська повідомила, що надавала пояснення у НАЗК з приводу отримання премії у розмірі 500 гривень, яка була приурочена до 8 березня. За її словами, вона справді підписала наказ про преміювання жінок.

«Через недбалість кадровиків моє прізвище потрапило у список на півтисячі осіб. Наказ пройшов перевірку юридичного департаменту та департаменту внутрішньої безпеки. Тепер СБУ разом з Національним агентством з питань запобігання корупції звинувачує мене в адміністративному порушенні через конфлікт інтересів за преміювання самої себе на 500 гривень», – відзначила Марушевська.