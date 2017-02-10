Провідні дипломати Європи і США зустрілися у Вашингтоні

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні і держсекретар США Рекс Тіллерсон мали зустріч у Вашингтоні. Переговори 9 та 10 лютого є першими безпосередніми контактами керівників дипломатичних відомств ЄС та США.

У переговорах із Моґеріні також бере участь радник президента США з національної безпеки Майкла Флінн.

Співрозмовники обговорили 9 лютого трансатлантичні відносини, спільні виклики у боротьбі з тероризмом, поточну роботу зі зміцнення європейської оборони, відносини з Росією, ядерну угоду з Іраном і основні кризи, від України до Сирії, вказує Reuters.

Федеріка Могеріні заявила, що вона і Тіллерсон провели «відкритий обмін щодо багатьох досьє». Ніяких інших подробиць повідомлення про ці зустрічі не мають.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики у 2015 році була учасницею переговорів про ядерну угоду з Іраном, яку президент США Дональд Трамп неодноразово називав «жахливою».

Трамп також заявляв про відкритість до тіснішої співпраці з Росією, а Тіллерсон мав ділові зв’язки з Росією, коли був виконавчим директором компанії Exxon Mobil. Але під час слухань у Сенаті щодо затвердження своєї кандидатури на посаду держсекретаря Тіллерсон назвав Росію «поганою дійовою особою».