Клімкін планує зустрітися з проросійською лідеркою французьких ультраправих

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує зустрітися з кандидатом у президенти Франції, лідером ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, щоб змінити її думку стосовно окупованого Криму.

Про це Клімкін повідомив 9 лютого у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Ми прекрасно знаємо ступінь упередженості та те, що партія Ле Пен фінансувалася Росією. Маємо працювати та тиснути. Я покажу підготовлені матеріали стосовно Криму в рамках нашого позову по Конвенції про заборону расової дискримінації», − заявив голова МЗС.

Як зазначив міністр, звертаючи увагу на заяви Ле Пен про належність Криму, він покаже їй багато матеріалів, включно із фото вбитого кримського татарина Решата Аметова.

Марін Ле Пен неодноразово виявляла свою проросійську позицію. Зокрема, 3 січня вона заявила, що не вважає, що «відбулася незаконна анексія». «Був референдум, жителі Криму забажали возз’єднатися з Росією. Не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла ствердно.