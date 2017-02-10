Рада має взяти на себе відповідальність за вирішення питання блокади – Насалик

Верховна Рада України має взяти на себе відповідальність за рішення щодо блокади поставок вугілля з окупованої території на Донбасі, заявив у парламенті міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Це політичне рішення, і його має ухвалити тільки Верховна Рада України. «Махновщини» бути не повинно бути. Якщо ви ухвалите рішення про повну блокаду, то цю блокаду мають проводити не добровольці, а СБУ, армія й інші силові структури», – сказав міністр під час години запитань до уряду в парламенті.

Він вкотре заявив, що продовження блокади поставок товарів, зокрема, антрацитового вугілля з непідконтрольної частини Донбасу призведе до тимчасових вимкнень електроенергії в Україні, а також удвічі підвищить ціну на вугілля.

Раніше Насалик вже заявляв, що українців можуть чекати тимчасові вимкнення електроенергії наприкінці березня, якщо блокада окупованої території не припиниться.

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем енергопостачання.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.