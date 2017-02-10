Росія: активіста Гальперіна арештували на 10 діб

У Росії опозиційного активіста Марка Гальперіна, затриманого 9 лютого у підмосковному Реутові, помістили на 10 діб у спецприймальник у місті Електросталь. Про це Радіо Свобода повідомили друзі активіста, яким він зателефонував.

За словами його соратників, Гальперіна звинуватили в непокорі поліції, але у зв’язку з чим саме, поки що невідомо.

Раніше портал «ОВД-Инфо» передав, що Гальперін був затриманий у відділенні «Сбербанку» в Реутові.

7 лютого його затримали співробітники ФСБ Росії в квартирі його батьків в Реутові, заявивши, що він є свідком у неназваній справі. Активіст відмовився давати свідчення і його відпустили. Із Гальперіна взяли підписку про нерозголошення.

Марк Гальперін відомий своєю активною участю в пікетах і так званих «прогулянках» російських опозиційних активістів у Москві, в ході яких висувалися вимоги змінити владу в Росії і припинити брати участь у війні на сході України. Учасників цих заходів неодноразово затримувала поліція.