ЄС найближчими тижнями надасть Україні 600 мільйонів євро – Юнкер

Єврокомісія надасть протягом наступних тижнів другий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 600 мільйонів євро. Про це у заявив у Брюсселі голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після консультацій із головою українського уряду Володимиром Гройсманом.

«На мою думку, подання урядом законопроекту про зняття заборони на експорт лісу до Ради є достатньою умовою для виділення 600 мільйонів євро. Українці на це очікуватимуть протягом наступних кількох тижнів. Після спостережень за зусиллями в реформуванні України, українські громадяни мають право побачити дещо у відповідь», – заявив Юнкер.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зі свого боку зауважив, що нинішнє рішення голови Єврокомісії надати українцям макрофінансову допомогу – це надзвичайно відчутна підтримка в таких непростих умовах.

«Це кошти, які будуть направлені до державного бюджету України та абсолютно позитивно позначаться на її макроекономічній стабільності», – наголосив Гройсман.

Голова українського уряду нині завершує у Брюсселі свій дводенний візит, протягом якого відбулися зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та заступником генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер.

Коло питань для обговорення протягом брюссельських зустрічей голови українського уряду охоплювало ситуацію на сході України та стану імплементації Мінських домовленостей, ходу реалізації ключових реформ в Україні, лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, а також актуальних питань торговельно-економічного співробітництва й імплементації Зони вільної торгівлі.

Восени 2016 року повідомлялося, що Україна може отримати наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу в січні 2017 року, проте Київ забороною на експорт деревини запровадив додаткові торговельні бар’єри і порушив домовленості угоди про вільну торгівлю із Євросоюзом, чим заблокував виділення траншу. Це викликало обурення активістів. На їхню думку, скасування мораторію призведе до знищення лісу.

Згодом у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що заборона на експорт лісу-кругляка запроваджена в Україні в інтересах низки зацікавлених груп і не запобігає незаконній лісозаготівлі й контрабанді деревини, а також обмежує вільну торгівлю. Крім того, у ЄС зазначили, що поділяють бажання українців захистити ліси й готові надати підтримку в цьому напрямку. Заборону на експорт лісу-кругляка не скасовували.