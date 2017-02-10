СММ ОБСЄ: важке заборонене озброєння фіксується уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що заборонене Мінськими угодами важке озброєння все ще розташоване уздовж всієї лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі.

«Сторони кажуть, що вони відвели озброєння, але це не так. Уздовж всієї лінії розмежування по обидва її боки наші спостерігачі фіксують наявність невідведеного озброєння. Лише за минулий тиждень ми зафіксували 106 одиниць такого озброєння, зокрема РСЗВ, розміщені з порушенням»,– сказав перший заступник СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

«Обидві сторони продовжують використовувати це озброєння. Обидві сторони несуть відповідальність за загибель мирних жителів», – наголосив він.

На початку лютого Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.