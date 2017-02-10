Точно: майже 16,5 мільйонів гривень витрачено на діяльність Управління держохорони у січні

Управління державної охорони України протягом січня витратило на власну діяльність 16 465 946 гривень.Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів e-data, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, понад 11 мільйонів гривень отримали військовослужбовці УДО як грошове забезпечення й інші виплати.

Головна функція управління – охорона державних установ і посадовців.

Минулого року на забезпечення діяльності УДО з бюджету витратили понад 676 мільйонів гривень. Цього року в бюджеті на управління заклали 851 мільйон гривень.

Журналісти програми «Схеми» встановили, що чинного президента України Петра Порошенка захищають охоронці екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії.