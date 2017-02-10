СБУ проводить обшуки на Запорізькій АЕС

10 лютого упродовж дня працівники Служби безпеки України проводять обшуки на Запорізькій АЕС. Наразі деталі справи у відомстві не розголошують, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Можу лише підтвердити, що працівники СБУ проводять обшуки у рамках кримінального провадження. Слідчі дії ще не закінчені. Поки ми не коментуємо подробиці справи», – заявив прес-офіцер управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко.

Запорізька АЕС – атомна електростанція розташована на узбережжі Каховського водосховища поблизу міста Енергодар Запорізької області. На сьогодні є найбільшою АЕС в Європі. Має шість енергоблоків. Була введена у роботу в 1984 році.