ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі минулого тижня кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі.

«Від початку 2016 за останні тринадцять місяців спостерігалися певні спалахи насильства. Проте це не можна порівняти з тим, що сталося минулого тижня. Цифри просто вражаючі. Кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі, кількість вибухів, спричиненихвогнем із заборонених озброєнь (мінометів, танків та артилерії), – збільшилася у шість разів. Із загальної кількості вибухів від важкого озброєння – понад сорок відсотків з використанням систем залпового вогню», – сказав перший заступник СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

При цьому він зазначив, що в останні дні спостерігачі фіксували суттєве зниження насильства.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ заявляють, що заборонене Мінськими угодами важке озброєння все ще розташоване уздовж всієї лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі, обидві сторони використовують це озброєння.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.