Конституційний суд Росії: вирок активісту Дадіну треба переглянути

Вирок, винесений опозиційному активісту Ільдару Дадіну за статтею про неодноразові порушення порядку проведення публічних заходів, повинен бути переглянутий, заявив голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін.

У ході засідання 10 лютого суд визнав законним застосування кримінальної відповідальності за відповідною статтею, якщо це необхідно «для захисту прав і свобод людини і громадянина» й адекватне до суспільної небезпеки правопорушення. Якщо ж порушення встановленого порядку не менше ніж три рази протягом 180 діб мало формальний характер і не торкнулося прав і свобод громадян, то кримінальне покарання не може розглядатися як конституційно допустиме.

Скаргу на статтю до Конституційног осуду Росії подавав сам Дадін. Перше засідання за його позовом пройшло 24 січня.

Стаття про багаторазові порушення на мітингах була запроваджена в Росії в 2014 році. Вона передбачає кримінальну відповідальність для тих, хто за півроку порушив правила проведення мітингів два або більше разів. Ільдар Дадін став першим засудженим за цією статтею, його засудили до двох із половиною років позбавлення волі.