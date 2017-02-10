Кремль: Москва на Донбас не відправляє ні танки, ні «офіційно добровольців»

У Кремлі заявляють, що Москва не поставляє танки на Донбас.

«Тут я не маю інформації абсолютно. Я вам тільки можу сказати, що, природно, не з Росії ...», – відповів речник російського президента Дмитро Пєсков на питання, звідки танки на озброєнні в проросійських бойовиків на Донбасі.

Він також заявив, що «по офіційних каналах ніякі добровольці» з Росії на Донбас не відправляються.

«Разом з тим, природно, ми знаємо, що є громадяни Росії, які добровільно відправляються в регіон для захисту людей від агресивних дій збройних сил України», – сказав він.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що останнім часом Росія активізувала перекидання на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців.

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, «зелені чоловічки», яких також називали «ввічливими людьми», блокували українські військові частини. Тоді заявлялося про причетність Москви до цих озброєних людей, Росія спростовувала.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що «зелені чоловічки» – російські військові.

Після анексії Росією Криму на частині Донбасу тривають бойові дії від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримувані Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».