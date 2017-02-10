Міноборони: на Херсонщині планують провести навчання з установками «Бук»

Українські військові проведуть навчання в Херсонській області, яка межує з анексованим Росією Кримом. Про це повідоми вречник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, на полігоні «Ягорлик» в Херсонській області, українські підрозділи «озброєні ЗРК БУК-М1», проведуть військові стрільби.

Також під час багатонаціональних навчань «Сейбер Гардіан-2017» на полігоні «Шабла» в Болгарії, зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичних навчаннях з бойовою стрільбою, сказав він.

За словами представника Міноборони України, відомство запланувало проведення льотно-методичних зборів та льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів, авіаційне забезпечення бригадних і батальйонних тактичних навчань інших видів Збройних сил України з відпрацюванням льотно-тактичних вправ.

«Для забезпечення злагодженості зенітних ракетних підрозділів заплановане проведення близько 50 тактичних навчань з командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами, на полігонах майже 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК «Бук М1», а також близько 35 тактико-спеціальних навчань з підрозділами забезпечення », – йдеться в повідомленні відомства.

13 січня 2017 року Міноборони України повідомило, що в Херсонській області українські підрозділи протиповітряної оборони спільно з підрозділами бойового забезпечення провели тактико-спеціальні навчання.

У грудні 2016 року українські військові провели контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності біля села Олександрівка (Херсонська область).

Напередодні навчань в МЗС Росії заявили, що заплановані владою України ракетні стрільби біля адмінкордону з анексованимКримом є «провокацією», спрямованою на отримання «жорсткої реакції» від Москви. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що з боку Росії надходили погрози застосувати силу у разі проведення Україною ракетних навчань біля Криму.

Українські військові повідомляли, що навчання проводяться відповідно до плану і вимог міжнародних норм.