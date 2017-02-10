Міноборони: ситуація в Авдіївці є непростою, але контрольованою

У Міністерстві оборони заявляють, що ситуація в Авдіївці на Донеччині є непростою, але повністю контрольованою.

«Про ситуацію в Авдіївці. Вона непроста, водночас вона повністю контрольована з боку Збройних сил України та місцевої влади. Військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати відсіч ворогові у разі будь-яких наступальних дій», – сказав речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він також зазначив загроза наступу підтримуваних Росією бойовиків існує по всій лінії зіткнення.

«Загроза наступу існує не лише в Авдіївці, вона може фіксуватися на лінії зіткнення всієї зони проведення антитерористичної операції», – сказав речник Міноборони.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.